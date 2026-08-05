ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Харьковской области и ДНР.
- Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подлиман в Харьковской области, Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18