Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 160 военных и две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
- Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 160 военных и две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении Минобороны.
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