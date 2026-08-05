Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
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