Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла по предложению министра обороны РФ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о предложении Минобороны РФ сосредоточить в одних руках все службы тыла.
"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.