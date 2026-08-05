Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла

"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.