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В МО рассказали о результатах ударов по украинским сухогрузам в Черном море - РИА Новости, 05.08.2026
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11:31 05.08.2026 (обновлено: 19:33 05.08.2026)
В МО рассказали о результатах ударов по украинским сухогрузам в Черном море

МО РФ: удары по трем украинским сухогрузам существенно снизили возможности ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Черного моря ВС России поразили три сухогруза, которые использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ.
  • Удары существенно снизили возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поражение трех украинских сухогрузов в Черном море существенно снизило возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство сообщило, что в вечернее время 4 августа и в утренние часы 5 августа расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены три морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ.
"В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения", - говорится сообщении.
Минобороны России уточнило, что удары были нанесены южнее и юго-восточнее Одессы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореОдессаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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