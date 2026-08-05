В МО рассказали о результатах ударов по украинским сухогрузам в Черном море

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поражение трех украинских сухогрузов в Черном море существенно снизило возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России.

"В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения", - говорится сообщении.