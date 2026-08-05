В МО рассказали о результатах ударов по украинским сухогрузам в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В акватории Черного моря ВС России поразили три сухогруза, которые использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ.
- Удары существенно снизили возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поражение трех украинских сухогрузов в Черном море существенно снизило возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство сообщило, что в вечернее время 4 августа и в утренние часы 5 августа расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены три морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ.
"В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения", - говорится сообщении.
Минобороны России уточнило, что удары были нанесены южнее и юго-восточнее Одессы.
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