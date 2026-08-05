Россия и США совместно выведут МКС с орбиты

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские корабли "Прогресс" и американский USDV совместно выведут МКС с орбиты, сообщили в "Роскосмосе".

Плановое понижение начнется в 2028 году.

Весь процесс займет около двух лет.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Два российских и один американский корабль проведут совместную операцию по выводу МКС с орбиты, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

"Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС <...> занимает около двух лет. В процессе <...> будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля "Прогресс" для управления ориентацией станции", — рассказал собеседник агентства.

Также стороны планируют достичь договоренности о распределении ответственности между " Роскосмосом " и НАСА.