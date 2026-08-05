Россия и США совместно выведут МКС с орбиты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские корабли "Прогресс" и американский USDV совместно выведут МКС с орбиты, сообщили в "Роскосмосе".
- Плановое понижение начнется в 2028 году.
- Весь процесс займет около двух лет.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Два российских и один американский корабль проведут совместную операцию по выводу МКС с орбиты, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
"Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС <...> занимает около двух лет. В процессе <...> будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля "Прогресс" для управления ориентацией станции", — рассказал собеседник агентства.
Также стороны планируют достичь договоренности о распределении ответственности между "Роскосмосом" и НАСА.
Первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го, спустя два года на нее прибыла долгосрочная экспедиция. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030-й.
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