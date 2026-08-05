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Мишустин поздравил АСИ с 15-летием - РИА Новости, 05.08.2026
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07:22 05.08.2026 (обновлено: 10:04 05.08.2026)
Мишустин поздравил АСИ с 15-летием

Мишустин поздравил АСИ с 15-летием и пожелал ему удачи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием.
  • Мишустин отметил, что АСИ соединяет усилия бизнеса, государства и граждан на развитие стратегических проектов.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием и пожелал ему удачи.
Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. На встрече Мишустин обратил внимание на то, что 2026 год – юбилейный для АСИ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Мишустин рассказал об активном участии АСИ в работе по развитию туризма
Вчера, 07:13
"Я хочу от всей души пожелать удачи, поздравить с этим ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше работать над стратегическими идеями во благо нашей стран", - сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что АСИ уже 15 лет выполняет важнейшую функцию - соединяет усилия бизнеса, государства, граждан на развитие стратегических проектов под руководством президента.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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РоссияГорно-АлтайскМихаил МишустинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
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