Мишустин поздравил АСИ с 15-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием.
- Мишустин отметил, что АСИ соединяет усилия бизнеса, государства и граждан на развитие стратегических проектов.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием и пожелал ему удачи.
Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. На встрече Мишустин обратил внимание на то, что 2026 год – юбилейный для АСИ.
"Я хочу от всей души пожелать удачи, поздравить с этим ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше работать над стратегическими идеями во благо нашей стран", - сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что АСИ уже 15 лет выполняет важнейшую функцию - соединяет усилия бизнеса, государства, граждан на развитие стратегических проектов под руководством президента.
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