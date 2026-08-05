Мишустин предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.
- На встрече в Горно-Алтайске обсуждалась работа по развитию креативных индустрий.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.
Премьер-министр РФ в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Глава агентства рассказала о работе по развитию креативных индустрий.
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В свою очередь премьер вспомнил прошедшую в июне международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой приняли участие главы правительств стран СНГ.
"Это очень такая смежная тема и очень хорошо провели ряд в том числе и таких стратегических сессий. Мне кажется, тоже мы могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕврАзЭС в эту тему более активно", - сказал Мишустин.