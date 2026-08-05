Мишустин предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

В свою очередь премьер вспомнил прошедшую в июне международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой приняли участие главы правительств стран СНГ.

"Это очень такая смежная тема и очень хорошо провели ряд в том числе и таких стратегических сессий. Мне кажется, тоже мы могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕврАзЭС в эту тему более активно", - сказал Мишустин.