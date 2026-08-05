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Мишустин предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 05.08.2026
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07:19 05.08.2026 (обновлено: 10:39 05.08.2026)
Мишустин предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

Премьер Мишустин предложил сотрудничать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.
  • На встрече в Горно-Алтайске обсуждалась работа по развитию креативных индустрий.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.
Премьер-министр РФ в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Глава агентства рассказала о работе по развитию креативных индустрий.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Мишустин оценил работу АСИ в рамках ЕАЭС
Вчера, 07:18
В свою очередь премьер вспомнил прошедшую в июне международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой приняли участие главы правительств стран СНГ.
"Это очень такая смежная тема и очень хорошо провели ряд в том числе и таких стратегических сессий. Мне кажется, тоже мы могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕврАзЭС в эту тему более активно", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера Квартал труда в Якутске. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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ЭкономикаРоссияГорно-АлтайскМихаил МишустинСветлана ЧупшеваЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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