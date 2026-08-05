Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026

Мишустин рассказал об активном участии АСИ в работе по развитию туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Агентство стратегических инициатив (АСИ) активно участвует в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) принимает активное участие в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой Горно-Алтайске . Накануне Мишустин провел совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.

"Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активно участие принимает в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризма в России", - сказал Мишустин.

Он отметил, что на совещании участники подробно обсудили, что надо сделать для выполнения поставленной президентом задачи - довести долю туризма в стране во внутреннем валовом продукте до 5%.