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Мишустин рассказал об активном участии АСИ в работе по развитию туризма - РИА Новости, 05.08.2026
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Туризм
 
07:13 05.08.2026 (обновлено: 10:41 05.08.2026)
Мишустин рассказал об активном участии АСИ в работе по развитию туризма

Мишустин: АСИ участвует в разработке программ по развитию туризма в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство стратегических инициатив (АСИ) активно участвует в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) принимает активное участие в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Накануне Мишустин провел совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
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"Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активно участие принимает в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризма в России", - сказал Мишустин.
Он отметил, что на совещании участники подробно обсудили, что надо сделать для выполнения поставленной президентом задачи - довести долю туризма в стране во внутреннем валовом продукте до 5%.
Глава кабмина также напомнил, что завтра в Чолпон-Ате состоится заседание межправсовета стран ЕАЭС, и в связи с этим попросил Чупшеву рассказать о тех проектах, которые АСИ делает вместе со странами – членами союза.
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ТуризмЭкономикаРоссияГорно-АлтайскРеспублика АлтайМихаил МишустинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Евразийский экономический союзТуризм
 
 
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