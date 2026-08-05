Мишустин рассказал об активном участии АСИ в работе по развитию туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агентство стратегических инициатив (АСИ) активно участвует в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) принимает активное участие в разработке программ по развитию туризма в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Накануне Мишустин провел совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
"Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активно участие принимает в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризма в России", - сказал Мишустин.
Он отметил, что на совещании участники подробно обсудили, что надо сделать для выполнения поставленной президентом задачи - довести долю туризма в стране во внутреннем валовом продукте до 5%.
Глава кабмина также напомнил, что завтра в Чолпон-Ате состоится заседание межправсовета стран ЕАЭС, и в связи с этим попросил Чупшеву рассказать о тех проектах, которые АСИ делает вместе со странами – членами союза.