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Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями - РИА Новости, 05.08.2026
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22:27 05.08.2026 (обновлено: 22:28 05.08.2026)
Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями

Порядок лечения детей с редкими заболеваниями иностранными препаратами дополнят

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные о введении незарегистрированного в России препарата детям с редкими заболеваниями в стационарах предлагается фиксировать в медицинской карте пациента, эпикризе и информационном ресурсе.
  • Лечащий врач должен вносить данные о передаче лекарственных препаратов и медицинских изделий, незарегистрированных в Российской Федерации, в медицинскую документацию ребенка с орфанным заболеванием.
  • Изменения позволят регламентировать передачу незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка и информировать Фонд "Круг добра" о передаче таких препаратов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Данные о введении незарегистрированного в РФ препарата детям с редкими заболеваниями в стационарах предлагается фиксировать в медицинской карте пациента, эпикризе и информационном ресурсе, следует из проекта постановления правительства России, подготовленного Минздравом.
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"При оказании медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара ребенку с орфанным заболеванием либо ребенку с орфанным заболеванием, достигшему возраста 18 лет, введение незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата фиксируется лечащим врачом в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и выписном (переводном) эпикризе, а также исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в информационном ресурсе", - говорится в документе.

Помимо того, данные о передаче лекарственных препаратов и медицинских изделий, незарегистрированных в Российской Федерации, предлагается вносить лечащим врачом в медицинскую документацию ребенка с орфанным заболеванием, а также исполнительными органами субъектов РФ в сфере охраны здоровья и медорганизациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в сфере здравоохранения, в информационный ресурс.
"Внесение данных изменений позволит регламентировать передачу незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка … а также информировать Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редким (орфанным) заболеванием "Круг добра" о передаче таких лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записки к проекту.
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