Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями

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"При оказании медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара ребенку с орфанным заболеванием либо ребенку с орфанным заболеванием, достигшему возраста 18 лет, введение незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата фиксируется лечащим врачом в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и выписном (переводном) эпикризе, а также исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в информационном ресурсе", - говорится в документе.