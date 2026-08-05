Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП

Краткий пересказ от РИА ИИ Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В перечень ЖНВЛП рекомендовано включить препарат "Мосунетузумаб" для лечения рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомы.

Также рекомендованы к включению в перечень препараты "Белумосудил таблетированный", "Дантролен" и "Эртуглифлозин".

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комиссия Минздрава России рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него четыре лекарства, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"На очередном заседании комиссии по формированию лекарственных перечней принято решение рекомендовать к включению в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов: МНН "Мосунетузумаб", который улучшает выживаемость пациентов с орфанным онкологическим заболеванием - рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфоме", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также к включению в перечень рекомендован препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) "Белумосудил таблетированный" (предназначен для терапии хронической реакции "трансплантат против хозяина"), "Дантролен" (стабилизирует жизнеугрожающее состояние патологической гипертермии), "Эртуглифлозин" (предназначен для снижения уровня сахара в крови для людей с сахарным диабетом II типа).

"В то же время комиссией с учетом обсуждений и мнений экспертов принято решение о нецелесообразности включения в перечень ЖНВЛП препарата с МНН "Лусеоглифлозин", а также препаратов с МНН "Теклистамаб" и "Трифлуридин + Типирацил", - отметили в ведомстве.