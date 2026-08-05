Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комиссия Минздрава рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
- В перечень ЖНВЛП рекомендовано включить препарат "Мосунетузумаб" для лечения рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомы.
- Также рекомендованы к включению в перечень препараты "Белумосудил таблетированный", "Дантролен" и "Эртуглифлозин".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комиссия Минздрава России рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него четыре лекарства, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"На очередном заседании комиссии по формированию лекарственных перечней принято решение рекомендовать к включению в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов: МНН "Мосунетузумаб", который улучшает выживаемость пациентов с орфанным онкологическим заболеванием - рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфоме", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что также к включению в перечень рекомендован препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) "Белумосудил таблетированный" (предназначен для терапии хронической реакции "трансплантат против хозяина"), "Дантролен" (стабилизирует жизнеугрожающее состояние патологической гипертермии), "Эртуглифлозин" (предназначен для снижения уровня сахара в крови для людей с сахарным диабетом II типа).
"В то же время комиссией с учетом обсуждений и мнений экспертов принято решение о нецелесообразности включения в перечень ЖНВЛП препарата с МНН "Лусеоглифлозин", а также препаратов с МНН "Теклистамаб" и "Трифлуридин + Типирацил", - отметили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что отсутствие препаратов в перечне ЖНВЛП не снижает их текущую доступность для пациентов: по жизненным показаниям они могут быть назначены по решению врачебной комиссии.
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