В Минпромторге рассказали о наличии ткани для школьной формы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей.
- В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды.
- Развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и расширение доли российской продукции на внутреннем рынке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"Российские предприятия текстильной промышленности обладают необходимыми мощностями и компетенциями для обеспечения производителей школьной формы отечественными тканями. В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды", - сказали в министерстве.
В Минпромторге добавили, что российские производители обеспечивают выпуск как камвольных тканей, так и поливискозных материалов с необходимыми эксплуатационными характеристиками.
"Таким образом, отечественная промышленность располагает необходимым потенциалом для закрытия спроса на ткани для школьной формы, а развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и дальнейшее расширение доли российской продукции на внутреннем рынке", - заключили в ведомстве.
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19 июля, 11:38