В Минпромторге рассказали о наличии ткани для школьной формы

"Российские предприятия текстильной промышленности обладают необходимыми мощностями и компетенциями для обеспечения производителей школьной формы отечественными тканями. В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды", - сказали в министерстве.

"Таким образом, отечественная промышленность располагает необходимым потенциалом для закрытия спроса на ткани для школьной формы, а развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и дальнейшее расширение доли российской продукции на внутреннем рынке", - заключили в ведомстве.