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В Минпромторге рассказали о наличии ткани для школьной формы - РИА Новости, 05.08.2026
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08:53 05.08.2026 (обновлено: 08:54 05.08.2026)
В Минпромторге рассказали о наличии ткани для школьной формы

Минпромторг: в России достаточно ткани для школьной формы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей.
  • В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды.
  • Развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и расширение доли российской продукции на внутреннем рынке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"Российские предприятия текстильной промышленности обладают необходимыми мощностями и компетенциями для обеспечения производителей школьной формы отечественными тканями. В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды", - сказали в министерстве.
В Минпромторге добавили, что российские производители обеспечивают выпуск как камвольных тканей, так и поливискозных материалов с необходимыми эксплуатационными характеристиками.
"Таким образом, отечественная промышленность располагает необходимым потенциалом для закрытия спроса на ткани для школьной формы, а развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и дальнейшее расширение доли российской продукции на внутреннем рынке", - заключили в ведомстве.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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