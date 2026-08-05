Минобороны словами Путина прокомментировало ночные удары по объектам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России заявило: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» после ночных ударов ВС РФ.
- Ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по транспортно-логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также поразили три морских сухогруза южнее Одессы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"
В среду Минобороны сообщило, что ночью Вооруженными силами РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, поразив транспортно-логистические центры по хранению вооружений, грузов военного назначения и производства БПЛА ВСУ в Киеве и Киевской области, а также южнее Одессы три морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ.
"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!" - сказано в канале ведомства на платформе "Макс". Данный текст является отсылкой к словам президента России Владимира Путина, произнесенную в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, когда он рассказал о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса.
Сообщение сопровождается фотографией, на которой изображен запуск высокоточного оружия наземного базирования, с надписью: "Бьем, раз слов не понимают".