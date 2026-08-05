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Минобороны словами Путина прокомментировало ночные удары по объектам ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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09:59 05.08.2026 (обновлено: 10:10 05.08.2026)
Минобороны словами Путина прокомментировало ночные удары по объектам ВСУ

Минобороны прокомментировало удары ВС России по объектам ВСУ словами Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России заявило: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!» после ночных ударов ВС РФ.
  • Ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по транспортно-логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также поразили три морских сухогруза южнее Одессы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"
В среду Минобороны сообщило, что ночью Вооруженными силами РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, поразив транспортно-логистические центры по хранению вооружений, грузов военного назначения и производства БПЛА ВСУ в Киеве и Киевской области, а также южнее Одессы три морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ.
"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!" - сказано в канале ведомства на платформе "Макс". Данный текст является отсылкой к словам президента России Владимира Путина, произнесенную в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, когда он рассказал о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса.
Сообщение сопровождается фотографией, на которой изображен запуск высокоточного оружия наземного базирования, с надписью: "Бьем, раз слов не понимают".
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