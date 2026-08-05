"Миннесота" подписала контракт с российским вратарем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Дарья Гредзен подписала однолетний контракт с клубом PWHL "Миннесота Фрост".
- Гредзен была выбрана "Миннесотой" в пятом раунде драфта 2026 года под общим 57-м номером и стала единственной представительницей России, выбранной на прошедшем драфте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Клуб североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) "Миннесота Фрост" подписал контракт с российским вратарем Дарьей Гредзен, которую выбрал на драфте 2026 года, сообщается на сайте команды.
Соглашение с россиянкой рассчитано на один год.
Гредзен 22 года, всю взрослую карьеру в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) она представляет красноярскую "Бирюсу", с которой взяла бронзу турнира. На ее счету 230 матчей, 131 победа, включая 30 шатаутов. В среднем она отражала 93,2% бросков.
"Миннесота" задрафтовала Гредзен в пятом раунде под общим 57-м номером. Она стала единственной представительницей России, выбранной на прошедшем драфте.
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