Минюст разработал порядок подачи иноагентами электронной отчетности

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России разработало порядок электронной отчетности для иноагентов.

Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами, который вступает в силу с 1 сентября.

Иноагенты смогут подавать отчетность в электронном виде через личный кабинет на информационном ресурсе Минюста России.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России разработало порядок, по которому иноагенты смогут подавать отчетность электронно, соответствующий документ опубликован Министерство юстиции России разработало порядок, по которому иноагенты смогут подавать отчетность электронно, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами, по нему, в частности, устанавливается, что сведения, предоставляемые иностранными агентами, могут быть поданы электронно. Эти изменения вступают в силу с 1 сентября.

"Представление иностранными агентами сведений, указанных в пункте 1 настоящего порядка, осуществляется в электронном виде посредством заполнения разделов форм, приведенных в приложениях... в личном кабинете иностранного агента на информационном ресурсе Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в проекте.

В настоящий момент по закону иноагенты могут подавать отчетность либо лично в Минюст РФ, либо по почте.