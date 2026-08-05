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Испания попросила ЕС не критиковать Марокко за миграционный кризис - РИА Новости, 05.08.2026
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08:50 05.08.2026
Испания попросила ЕС не критиковать Марокко за миграционный кризис

Испания попросила ЕС не критиковать Марокко за миграционный кризис в Сеуте

© РИА НовостиМигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания попросила правительства европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за миграционный кризис в Сеуте.
  • Просьба Испании подчеркивает стремление ЕС не обострять отношения с Марокко, которое играет ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Испания попросила правительства европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за миграционный кризис в испанской Сеуте, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.
"Испания попросила правительства других европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за его роль в миграционном кризисе в Сеуте", - говорится в публикации.
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По данным издания, такая просьба прозвучала во время онлайн-встречи министров внутренних дел стран ЕС.
"Эта просьба Испании подчеркивает стремление ЕС не обострять отношения с важным партнером, который и в будущем будет играть ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу", - отмечается в материале.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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