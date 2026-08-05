Испания попросила ЕС не критиковать Марокко за миграционный кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испания попросила правительства европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за миграционный кризис в Сеуте.
- Просьба Испании подчеркивает стремление ЕС не обострять отношения с Марокко, которое играет ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Испания попросила правительства европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за миграционный кризис в испанской Сеуте, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.
"Испания попросила правительства других европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за его роль в миграционном кризисе в Сеуте", - говорится в публикации.
По данным издания, такая просьба прозвучала во время онлайн-встречи министров внутренних дел стран ЕС.
"Эта просьба Испании подчеркивает стремление ЕС не обострять отношения с важным партнером, который и в будущем будет играть ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу", - отмечается в материале.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.