В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов из техногенных отвалов с помощью растений-гипераккумуляторов.

Технология фитомайнинга уже отработана на образцах с участков добычи фосфогипса и хвостохранилищ обогащения лопаритовых руд.

Коммерческому внедрению фитомайнинга могут препятствовать сложность подбора видов растений и создание необходимых условий для их роста.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета " Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета " Известия ".

"Ученые разработали методику добычи редкоземельных элементов с помощью растений. Технология предполагает извлечение ценных компонентов из техногенных отвалов. В частности, ее уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Специалисты планируют получать до двух урожаев за сезон и отобрали культуры, адаптированные к российским условиям. Опытные посадки начнутся уже в следующем году", - передает газета.

Отмечается, что растения-гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе.

По словам начальника лаборатории металлургических процессов института "Гиредмет" Виталия Санина, в науке этот процесс получил название фитомайнинг. Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных капитальных затрат. Ученый добавил, что для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и ряд других растений, так как они быстро растут и устойчивы к российскому климату.

Согласно сделанным оценкам, при оптимальных условиях с одного гектара можно извлекать до 630 кг разных РЗМ за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до двух урожаев в год.

Технологию уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса в Подмосковье Саратовской области , а также на хвостохранилищах обогащения лопаритовых руд с Ловозерского ГОКа в Мурманской области. Производственный комплекс в Соликамске планируют построить в 2028–2029 годах.