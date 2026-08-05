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В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений - РИА Новости, 05.08.2026
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00:18 05.08.2026 (обновлено: 01:15 05.08.2026)
В России разработали технологию добычи редкоземов с помощью растений

Известия: в России создали технологию извлечения редкоземов с помощью растений

© РИА Новости / Марк Агнор | Перейти в медиабанкВид на долину рудника
Вид на долину рудника - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Марк Агнор
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Вид на долину рудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов из техногенных отвалов с помощью растений-гипераккумуляторов.
  • Технология фитомайнинга уже отработана на образцах с участков добычи фосфогипса и хвостохранилищ обогащения лопаритовых руд.
  • Коммерческому внедрению фитомайнинга могут препятствовать сложность подбора видов растений и создание необходимых условий для их роста.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета "Известия".
"Ученые разработали методику добычи редкоземельных элементов с помощью растений. Технология предполагает извлечение ценных компонентов из техногенных отвалов. В частности, ее уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса и обогащения лопарита. Специалисты планируют получать до двух урожаев за сезон и отобрали культуры, адаптированные к российским условиям. Опытные посадки начнутся уже в следующем году", - передает газета.
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Отмечается, что растения-гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе.
По словам начальника лаборатории металлургических процессов института "Гиредмет" Виталия Санина, в науке этот процесс получил название фитомайнинг. Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных капитальных затрат. Ученый добавил, что для экспериментов исследователи отобрали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и ряд других растений, так как они быстро растут и устойчивы к российскому климату.
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Согласно сделанным оценкам, при оптимальных условиях с одного гектара можно извлекать до 630 кг разных РЗМ за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до двух урожаев в год.
Технологию уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса в Подмосковье и Саратовской области, а также на хвостохранилищах обогащения лопаритовых руд с Ловозерского ГОКа в Мурманской области. Производственный комплекс в Соликамске планируют построить в 2028–2029 годах.
Однако завкафедрой биологии Обнинского института атомной энергетики НИЯУ "МИФИ" Людмила Комарова заявила газете, что коммерческому внедрению фитомайнинга препятствует сложность подбора видов с нужными качествами, создания необходимых условий роста и экономически оправданных способов получения редкоземов из биомассы.
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