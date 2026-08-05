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В Ростовской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2026
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18:21 05.08.2026 (обновлено: 18:29 05.08.2026)
В Ростовской области объявили ракетную опасность

МЧС: на территории Ростовской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области объявлена ракетная опасность.
  • МЧС России рекомендует жителям проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Объявлена ракетная опасность по Ростовской области", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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