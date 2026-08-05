В Ростовской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявлена ракетная опасность.
- МЧС России рекомендует жителям проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Объявлена ракетная опасность по Ростовской области", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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