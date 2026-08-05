Машков рассказал о подготовке к открытию представительства СТД в Абхазии

Машков отметил, что на данный момент СТД РФ является самым большим творческим объединением в стране, включающим 82 региональных отделения. По его словам, организация продолжает расширение, открывая новые представительства в России и за рубежом.

"За последние два года мы открыли региональные отделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Сейчас мы готовим открытие нашего представительства в Абхазии", - сказал Машков в ходе встречи.

Союз театральных деятелей (СТД) РФ в этом году отмечает 150-летие. В рамках юбилейного года было запланировано порядка 2 тысяч мероприятий по всей стране, среди которых запуск двух театральных поездов по маршрутам по маршруту Севастополь - Москва и Владивосток - Москва, спектакли, мастер-классы, творческие встречи и другие события. Юбилейный год завершится съездом Союза театральных деятелей, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра.