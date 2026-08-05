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Машков рассказал о подготовке к открытию представительства СТД в Абхазии - РИА Новости, 05.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:55 05.08.2026
Машков рассказал о подготовке к открытию представительства СТД в Абхазии

Машков доложил Путину о подготовке к открытию представительства СТД РФ в Абхазии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к открытию нового представительства СТД РФ в Абхазии.
  • СТД РФ является самым большим творческим объединением в стране и продолжает расширение, открыв за последние два года региональные отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил о подготовке к открытию нового представительства СТД РФ в Абхазии.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым.
Машков отметил, что на данный момент СТД РФ является самым большим творческим объединением в стране, включающим 82 региональных отделения. По его словам, организация продолжает расширение, открывая новые представительства в России и за рубежом.
«
"За последние два года мы открыли региональные отделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Сейчас мы готовим открытие нашего представительства в Абхазии", - сказал Машков в ходе встречи.
Союз театральных деятелей (СТД) РФ в этом году отмечает 150-летие. В рамках юбилейного года было запланировано порядка 2 тысяч мероприятий по всей стране, среди которых запуск двух театральных поездов по маршрутам по маршруту Севастополь - Москва и Владивосток - Москва, спектакли, мастер-классы, творческие встречи и другие события. Юбилейный год завершится съездом Союза театральных деятелей, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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