Концепцию театров представят на форуме объединенных культур, сообщил Машков

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"Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию. И, может быть, она станет нашим основанием для действий следующих… Это будет осенью", - сказал Машков в ходе встречи.