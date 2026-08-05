Концепцию театров представят на форуме объединенных культур, сообщил Машков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил, что театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур осенью.
- Разработка концепции развития театрального искусства до 2035 года — важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур осенью, сообщил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле проводит встречу с Машковым. Председатель Союза театральных деятелей России в ходе встречи отметил, что разработка концепции развития театрального искусства до 2035 года - важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах.
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"Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию. И, может быть, она станет нашим основанием для действий следующих… Это будет осенью", - сказал Машков в ходе встречи.