Рейтинг@Mail.ru
Концепцию театров представят на форуме объединенных культур, сообщил Машков - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:16 05.08.2026 (обновлено: 19:25 05.08.2026)
Концепцию театров представят на форуме объединенных культур, сообщил Машков

Машков: концепцию театров представят в Петербурге на форуме объединенных культур

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил, что театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур осенью.
  • Разработка концепции развития театрального искусства до 2035 года — важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур осенью, сообщил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле проводит встречу с Машковым. Председатель Союза театральных деятелей России в ходе встречи отметил, что разработка концепции развития театрального искусства до 2035 года - важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах.
«
"Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию. И, может быть, она станет нашим основанием для действий следующих… Это будет осенью", - сказал Машков в ходе встречи.
Путин на встрече с Владимиром Машковым - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин встретился с председателем союза театральных деятелей России Машковым
Вчера, 19:01
 
КультураВладимир МашковРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала