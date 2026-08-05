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Путин встретился с председателем союза театральных деятелей России Машковым - РИА Новости, 05.08.2026
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19:01 05.08.2026 (обновлено: 20:11 05.08.2026)
Путин встретился с председателем союза театральных деятелей России Машковым

Путин встретился с председателем союза театральных деятелей РФ Машковым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с председателем союза театральных деятелей России и народным артистом Машковым.
  • Машков предложил разрешить ставить спектакли без согласия наследников авторов, и Путин поддержал это предложение, отметив, что вопрос нужно решать цивилизованным способом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
"Сто пятьдесят лет союзу театральных деятелей. Как мероприятие?" - отметил Путин в ходе встречи.
Ранее Машков на заседании Совета по культуре попросил главу государства разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами. Глава государства, в свою очередь, поддержал предложение Машкова, но отметил, что этот вопрос необходимо решать цивилизованным способом.
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