Путин встретился с председателем союза театральных деятелей России Машковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с председателем союза театральных деятелей России и народным артистом Машковым.
- Машков предложил разрешить ставить спектакли без согласия наследников авторов, и Путин поддержал это предложение, отметив, что вопрос нужно решать цивилизованным способом.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с председателем союза театральных деятелей РФ и народным артистом Владимиром Машковым.
"Сто пятьдесят лет союзу театральных деятелей. Как мероприятие?" - отметил Путин в ходе встречи.
Ранее Машков на заседании Совета по культуре попросил главу государства разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами. Глава государства, в свою очередь, поддержал предложение Машкова, но отметил, что этот вопрос необходимо решать цивилизованным способом.