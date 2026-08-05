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Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в Сеуту - РИА Новости, 05.08.2026
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09:43 05.08.2026
Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в Сеуту

Cadena SER: как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть в Сеуту

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в испанскую Сеуту.
  • 78 тел обнаружено с испанской стороны границы и 63 — с марокканской.
СЕУТА, 5 авг – РИА Новости. Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в испанскую Сеуту, сообщает радиостанция Cadena SER.
"По меньшей мере 141 человек погиб на прошлой неделе в результате трагедии на Тарахале в Сеуте, произошедшей после массового притока мигрантов, пересекших границу из Марокко", - передает радиостанция.
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Как поясняет Cadena SER, 78 тел было обнаружено с испанской стороны границы и 63 – с марокканской.
"Большинство тел принадлежат молодым людям в возрасте от 20 до 30 лет, в основном марокканцам, хотя есть также несколько выходцев из стран Африки к югу от Сахары, немного женщин и совсем немного несовершеннолетних", - передает Cadena SER.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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