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Ветеран СВО рассказал, как жители Мариуполя в 2022 году праздновали 9 мая - РИА Новости, 05.08.2026
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08:45 05.08.2026
Ветеран СВО рассказал, как жители Мариуполя в 2022 году праздновали 9 мая

Амелин: жители Мариуполя в 2022 году выходили из подвалов ради 9 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКолонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях
Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 9 мая 2022 года жители Мариуполя пронесли по городу 300-метровую георгиевскую ленту в рамках акции ко Дню Победы.
  • Мариуполь был окружен российскими войсками в начале марта 2022 года, а к середине апреля практически весь город был освобожден.
  • Александр Амелин, ветеран СВО и руководитель центрального штаба «Молодой гвардии „Единой России“», вспоминал, что жители Мариуполя активно участвовали в акции с георгиевской лентой, подчеркивая свое отношение к празднику.
МОСКВА, 5 авг- РИА Новости. Жители Мариуполя 9 мая 2022 года, за несколько дней до освобождения города российскими войсками, вышли из укрытий, чтобы пронести по городу 300-метровую георгиевскую ленту в рамках акции ко Дню Победы, рассказал РИА Новости ветеран СВО, руководитель центрального штаба Молодой гвардии "Единой России" МГЕР Александр Амелин.
Мариуполь был окружен российскими войсками в начале марта 2022 года, а к середине апреля, продвигаясь от окраин к центру, военные освободили практически весь город. Остатки украинской группировки "Азов"* были заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказывались капитулировать. В результате штурма подземные сооружения комбината, где скрывались украинские боевики, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Минобороны России 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении города.
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Амелин в 2022 году руководил волонтерскими миссиями МГЕР в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ноябре 2022 года добровольцем отправился в зону СВО. В июне вошел в федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Вспоминая свою волонтерскую деятельность на территории новых регионов, Амелин рассказал, что предложил 9 мая 2022 года развернуть в Мариуполе 300-метровую георгиевскую ленту. Он подчеркнул, что накануне Дня Победы город был пустой, местные жители прятались от обстрелов в подвалах. "И вот 9 мая в 10 утра тридцать волонтеров, в том числе и я, начали разворачивать эту георгиевскую ленту. Местные жители выходили из подвалов, спускались из чердаков, они просто материализовывались, я даже не знаю откуда. Каждый из них брался за эту георгиевскую ленту, подчеркивая тем самым, что это русские люди. Для них 9 мая - это не просто красный день календаря, а священный праздник", - сказал Амелин.
Ветеран СВО отметил, что жители Мариуполя вставали в очередь, чтобы прикоснуться к георгиевской ленте, а потом она "сама пошла по городу".
"Люди понесли ее по городу, показывая всему миру, что Мариуполь - это русский город с русскими жителями, с русскими корнями, с русскими традициями. Для меня это был самый мощный лакмус, который бесповоротно ответил на все внутренние вопросы, кому мы помогаем, для чего мы помогаем и зачем мы здесь", - добавил Амелин.
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