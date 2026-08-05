Ветеран СВО рассказал, как жители Мариуполя в 2022 году праздновали 9 мая

Амелин в 2022 году руководил волонтерскими миссиями МГЕР в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ноябре 2022 года добровольцем отправился в зону СВО. В июне вошел в федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Вспоминая свою волонтерскую деятельность на территории новых регионов, Амелин рассказал, что предложил 9 мая 2022 года развернуть в Мариуполе 300-метровую георгиевскую ленту. Он подчеркнул, что накануне Дня Победы город был пустой, местные жители прятались от обстрелов в подвалах. "И вот 9 мая в 10 утра тридцать волонтеров, в том числе и я, начали разворачивать эту георгиевскую ленту. Местные жители выходили из подвалов, спускались из чердаков, они просто материализовывались, я даже не знаю откуда. Каждый из них брался за эту георгиевскую ленту, подчеркивая тем самым, что это русские люди. Для них 9 мая - это не просто красный день календаря, а священный праздник", - сказал Амелин.