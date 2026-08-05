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"Лицемер". Выпад Макрона в адрес России поразил пользователей Сети - РИА Новости, 05.08.2026
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17:04 05.08.2026

"Лицемер". Выпад Макрона в адрес России поразил пользователей Сети

© REUTERS / Mehmet FutsiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Mehmet Futsi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв президента Франции Эммануэля Макрона "наказать" Россию после удара по Киеву.
  • Они напомнили о случаях ударов украинских беспилотников по территории России и высказались против продолжения вооружения Украины и введения санкций против России.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв президента Франции Эммануэля Макрона "наказать" Россию после массированного удара по Киеву.
"Однако, когда украинское террористическое государство запускает беспилотники по мирным жителям, вы не прибегаете сюда ныть. Какой лицемер", — напомнил @JL4755180436557.
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"А как насчет удара украинского беспилотника три дня назад по пляжу в России? Трое детей погибли, верно?" — высказалась @Ninichka9.
"Ты рассказывал своему другу Зеленскому об украинском беспилотнике, который упал на российский пляж? Идиот..." — написал @Jul_Patriote.
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"Прекратите вооружать Украину, у этой армии нацистов нет шансов победить Россию, прекратите грабить французских налогоплательщиков, чтобы отдавать деньги этому наркоману Зеленскому. Вы войдете в историю, если будете уделять внимание дипломатии", — отметил @edia_freddy.
"Вы уже 4 года вводите санкции против России, а она все еще не "на коленях". И не только в военном отношении, но и экономически она процветает по сравнению с нами", — резюмировал @FranceARNO1.
Российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, она поражает исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. Бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В этот же день Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты.
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