В Венгрии компании массово отключают светящиеся вывески

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, что поставило на грань полного отключения АЭС "Пакш".
- Венгерские магазины и компании начали массово экономить электричество: отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры.
- Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары.
БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях.
Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой АЭС "Пакш" пришлось бы полностью остановить. К утру вода поднялась на 1,5 сантиметра, что позволило продолжить безопасную работу последней турбины станции.
АЭС "Пакш" в Венгрии могут полностью остановить
30 июля, 14:06