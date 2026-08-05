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В Венгрии компании массово отключают светящиеся вывески - РИА Новости, 05.08.2026
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10:08 05.08.2026
В Венгрии компании массово отключают светящиеся вывески

В Венгрии компании массово отключают светящиеся вывески из-за энергокризиса

© РИА НовостиБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Будапешт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, что поставило на грань полного отключения АЭС "Пакш".
  • Венгерские магазины и компании начали массово экономить электричество: отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры.
  • Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары.
БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, поставившего на грань полного отключения единственную в стране АЭС "Пакш". Власти Венгрии призвали население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличили ее импорт из соседних государств.
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Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях.
Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой АЭС "Пакш" пришлось бы полностью остановить. К утру вода поднялась на 1,5 сантиметра, что позволило продолжить безопасную работу последней турбины станции.
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