В Венгрии компании массово отключают светящиеся вывески

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, что поставило на грань полного отключения АЭС "Пакш".

Венгерские магазины и компании начали массово экономить электричество: отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры.

Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары.

БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная , поставившего на грань полного отключения единственную в стране АЭС "Пакш". Власти Венгрии призвали население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличили ее импорт из соседних государств.

Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях.

Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки.