Путин считает, что Лямин усовершенствует формирование нового рода войск

"Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что Вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.