Путин считает, что Лямин усовершенствует формирование нового рода войск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Денис Лямин доведет до совершенства формирование нового рода войск беспилотных систем.
- Денис Лямин ранее занимал пост начальника штаба группировки "Центр".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Денис Лямин на посту командующего войсками беспилотных систем доведет до совершенства формирование нового рода войск.
Лямин ранее занимал пост начальник штаба группировки "Центр".
"Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что Вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством министерства обороны РФ.
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