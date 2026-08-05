Лямин никогда не боялся внедрять новые БПЛА, рассказал военный эксперт

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"Еще в должности командующего 58-й армией он не боялся внедрять в свои подразделения новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты. В зоне его ответственности беспилотники летали постоянно. Он организовал работу так, чтобы противник чувствовал себя очень невольготно", – сказал Леонков.