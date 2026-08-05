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СМИ: семьи военных возмутились условиями службы на американском авианосце - РИА Новости, 05.08.2026
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21:43 05.08.2026
СМИ: семьи военных возмутились условиями службы на американском авианосце

MS NOW: семьи военных возмутились службой на авианосце "Авраам Линкольн"

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семьи военнослужащих с авианосца ВМС США «Авраам Линкольн» выразили обеспокоенность условиями службы на корабле.
  • На корабле наблюдаются проблемы: плесень в душевых, нехватка продовольствия и сильная усталость экипажей.
  • Представитель Пятого флота ВМС США сообщил о корректировке планов для решения проблем, связанных с операциями и географическими ограничениями.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Семьи военнослужащих с авианосца ВМС США "Авраам Линкольн" выразили обеспокоенность условиями службы на корабле, сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на интервью с родственниками моряков и морских пехотинцев.
"Плесень в душевых. Нехватка продовольствия… Семьи моряков и военнослужащих корпуса морской пехоты на борту ВМС США "Авраам Линкольн" бьют тревогу: они опасаются, что сильная усталость их близких может привести к смертельно опасным ошибкам, поскольку авианосец вступил в девятый месяц нахождения в море и пятый месяц подряд проводит боевые операции против Ирана", - говорится в сообщении.
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По данным MS NOW, родственники также заявили, что пока нет никаких признаков, когда их близкие смогут вернуться домой: стандартный семимесячный срок развертывания для более чем 5 тысяч членов экипажа, по их словам, был продлен уже во второй раз.
"Большинство моряков работают изнурительно долгие смены, а в зависимости от специальности некоторые из них крайне редко получают выходной", - отмечает телеканал со ссылкой на обеспокоенных родственников.
Представитель Пятого флота ВМС США командир Джозеф Хонц сообщил MS NOW, что для экипажа около 40 дней непрерывных боевых операций и более 250 дней нахождения в развертывании потребовали от специалистов по логистике корректировки планов для решения проблем, связанных с региональными операциями и географическими ограничениями.
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