Россия увеличила импорт турецких лимонов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Турецкий экспорт лимонов в Россию в первом полугодии вырос почти на две трети, а мандаринов - в полтора раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости.

В июне поставок турецких лимонов в РФ вне сезона ожидаемо не было. Месяц назад их объемы составляли 573,5 тысячи долларов, а в апреле - 3,1 миллиона.

В то же время за первое полугодие турецкие производители мандаринов отправили их в Россию на 156,2 миллиона долларов - на 48% больше, чем год назад. Экспорт за июнь составил 1,2 миллиона долларов - на две трети меньше, чем в мае.