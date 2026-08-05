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Россия увеличила импорт турецких лимонов - РИА Новости, 05.08.2026
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11:26 05.08.2026 (обновлено: 11:28 05.08.2026)
Россия увеличила импорт турецких лимонов

Россия в первом полугодии на 60% увеличила импорт турецких лимонов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий экспорт лимонов в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 60%.
  • Экспорт турецких мандаринов в Россию за первое полугодие увеличился на 48%.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Турецкий экспорт лимонов в Россию в первом полугодии вырос почти на две трети, а мандаринов - в полтора раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Всего за январь-июнь 2026 года Турция экспортировала в РФ лимонов на 48,9 миллиона долларов, что на 60% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это 23% от всего лимонного экспорта республики за период (209,4 миллиона долларов).
В июне поставок турецких лимонов в РФ вне сезона ожидаемо не было. Месяц назад их объемы составляли 573,5 тысячи долларов, а в апреле - 3,1 миллиона.
В то же время за первое полугодие турецкие производители мандаринов отправили их в Россию на 156,2 миллиона долларов - на 48% больше, чем год назад. Экспорт за июнь составил 1,2 миллиона долларов - на две трети меньше, чем в мае.
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