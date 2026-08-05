Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ массово минируют дороги общего пользования, ведущие в Энергодар.

Подразделения Минобороны РФ обезвреживают взрывные устройства, но дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-«лепестками» основную дорогу, ведущую в Энергодар, что делает смертельно опасной доставку смены персонала на Запорожскую АЭС.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ, минируя дороги в Энергодар, сделали смертельно опасной доставку смены персонала на Запорожскую АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Киев четыре месяца назад приступил к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования, подразделения Минобороны РФ героически обезвреживают взрывные устройства, сказал Лихачев журналистам. Но дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар, добавил он.

« "Смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС", - отметил Лихачев.

Никакого военного значения минирование дороги, соединяющей Запорожскую АЭС с городом, нет по определению, подчеркнул Лихачев.

" Целенаправленное воздействие на персонал, на жителей – это очередная попытка киевских властей выдавить жителей из Энергодара и сделать невозможной нормальную эксплуатацию АЭС", - пояснил глава "Росатома". Сегодня пути следования атомщиков превратились в "дорогу жизни", отметил Лихачев. "Артобстрелы, минирование, атаки дронов-камикадзе – все это приходится раз за разом преодолевать персоналу, чтобы делать одну из самых ответственных работ на свете – обеспечивать безопасность ядерных установок", - добавил он.

Каждый день для сотрудников ЗАЭС превращается в подвиг, некоторые из них за свой профессиональный долг расплачиваются своими жизнями, подчеркнул глава "Росатома".

"Мировую атомную семью потрясло июльское убийство украинскими военными главного инженера ЗАЭС, второго человека на станции, Александра Яковлева. Вместе с ним погиб и его водитель – Дмитрий Филиппов. Вчера вечером пришла новость, что указом президента Александр Александрович посмертно награжден орденом мужества, Дмитрий Борисович – медалью "За храбрость", - напомнил Лихачев.