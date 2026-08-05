Найденный в аэропорту Лейпцига дрон исследуют на предмет улик

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории аэропорта Лейпциг/Галле обнаружен беспилотник с прикрепленной взрывчаткой.

Детонатор внутри беспилотника был неисправен, поэтому взрыва не произошло.

К расследованию инцидента планируют подключиться следователи НАТО.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Немецкие правоохранители и следователи НАТО исследуют на предмет возможных улик беспилотник с прикрепленной взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг/Галле в ночь на среду, сообщил таблоид Немецкие правоохранители и следователи НАТО исследуют на предмет возможных улик беспилотник с прикрепленной взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг/Галле в ночь на среду, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.

Ранее в среду полицейское управление Лейпцига сообщило, что работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос.

"По информации Bild , пакет, прикрепленный к беспилотнику, содержал взрывчатку", - говорится в материале издания.

Отмечается, что органы безопасности установили, что пакет с детонатором, прикрепленный к дрону содержал взрывоопасный материал, тест на нитраты дал положительный результат.

После обнаружения беспилотник исследовали с помощью рентгеновских снимков, внутри него был найден детонатор. Однако он был неисправен, поэтому взрыва не произошло. По информации Bild, он, предположительно, оторвался ранее. Федеральная полиция извлекла детонатор при помощи дистанционно управляемого робота-сапера. По информации таблоида, взрывчатка могла представлять собой самодельное взрывное устройство.

"Органы безопасности воспринимают этот инцидент очень серьезно. В итоге пакет со взрывчаткой решено не взрывать контролируемым подрывом. Вместо этого его упакуют в специальный контейнер, чтобы позже исследовать беспилотник и пакет на предмет возможных улик. Из источников в структурах безопасности Саксонии BILD стало известно, что к расследованию также планируют подключиться следователи НАТО", - пишет издание.