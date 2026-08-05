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Экипаж пропавшего в Приангарье самолета вышел на связь по самодельной рации - РИА Новости, 05.08.2026
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15:53 05.08.2026
Экипаж пропавшего в Приангарье самолета вышел на связь по самодельной рации

Экипаж пропавшего в Приангарье самолета передал координаты по самодельной рации

© Фото : Public domainСамолет "Cessna 182"
Самолет Cessna 182 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Public domain
Самолет "Cessna 182". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
  • Экипаж самолета передал свои координаты по самостоятельно собранной радиостанции самолету Бодайбо — Иркутск.
  • Пилот и летчик-наблюдатель живы.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Экипаж пропавшего в Приангарье самолета сумел передать свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.
По его словам, пилоты попросили передать родным, что с ними все в порядке.
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