Экипаж пропавшего в Приангарье самолета вышел на связь по самодельной рации

«

"Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".