Экипаж пропавшего в Приангарье самолета вышел на связь по самодельной рации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
- Экипаж самолета передал свои координаты по самостоятельно собранной радиостанции самолету Бодайбо — Иркутск.
- Пилот и летчик-наблюдатель живы.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Экипаж пропавшего в Приангарье самолета сумел передать свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.
По его словам, пилоты попросили передать родным, что с ними все в порядке.