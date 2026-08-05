За летчиками пропавшего в Приангарье самолета вылетел вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
- Летчики были найдены в 90 километрах от города Бодайбо.
- Для эвакуации летчиков из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Летчики пропавшего в Приангарье самолета найдены, они находятся в 90 километрах от города Бодайбо, за ними вылетел вертолет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.
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"Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
В среду летчики сами вышли на связь благодаря самостоятельно собранной радиостанции. Они передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск.