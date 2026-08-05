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Лерчек продолжает проходить курс таргетной терапии - РИА Новости, 05.08.2026
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14:30 05.08.2026
Лерчек продолжает проходить курс таргетной терапии

Блогер Лерчек продолжает проходить курс таргетной терапии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит сеанс таргетной терапии.
  • У Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии.
  • После девяти курсов химиотерапии судебные слушания по делу блогера возобновились 30 июля.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в среду проходит сеанс таргетной терапии, которую ранее пришлось перенести из-за судебного заседания, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщал РИА Новости, что блогер пропустила сеанс таргетной терапии в рамках лечения из-за судебного заседания.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Вчера, 12:39
"Сегодня у нас терапия с Лерой. Вся химия закончилась, но, к сожалению, надо продолжать иммунотерапию и таргетную терапию", - сказал Сквиччиарини на видео, опубликованном на его странице в Instagram*.
В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления блогера и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
В минувшую пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее на более чем 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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8 июля, 23:06
 
РоссияМоскваОАЭВалерия Чекалина
 
 
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