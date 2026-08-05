В Лейпциге обезвредили взрывное устройство на БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Лейпциг/Галле было обнаружено взрывное устройство на беспилотнике.
- Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, и его взорвали контролируемым образом.
- Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на беспилотнике в аэропорту Лейпциг/Галле, сообщает местная газета Leipziger Volkszeitung.
Правоохранители ФРГ сообщали, что в ночь на среду сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Полиция при помощи робота-сапера удалила взрыватель. Полеты временно приостановили.
"Устройство, изъятое с беспилотника, было взорвано контролируемым образом", - говорится в публикации.
Уточняется, что обезвреживание прошло рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Последняя до сих пор остается закрытой для использования самолетами.
Издание также сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что беспилотник был снаряжен примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластида Semtex.
Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом ведомства по уголовным делам земли Саксония.