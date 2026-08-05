В Лейпциге обезвредили взрывное устройство на БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Лейпциг/Галле было обнаружено взрывное устройство на беспилотнике.

Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, и его взорвали контролируемым образом.

Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на беспилотнике в аэропорту Лейпциг/Галле, сообщает местная газета Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на беспилотнике в аэропорту Лейпциг/Галле, сообщает местная газета Leipziger Volkszeitung

Правоохранители ФРГ сообщали, что в ночь на среду сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Полиция при помощи робота-сапера удалила взрыватель. Полеты временно приостановили.

"Устройство, изъятое с беспилотника, было взорвано контролируемым образом", - говорится в публикации.

Уточняется, что обезвреживание прошло рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Последняя до сих пор остается закрытой для использования самолетами.

Издание также сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что беспилотник был снаряжен примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластида Semtex.