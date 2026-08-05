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В Лейпциге обезвредили взрывное устройство на БПЛА - РИА Новости, 05.08.2026
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22:05 05.08.2026
В Лейпциге обезвредили взрывное устройство на БПЛА

В аэропорту Лейпциг/Галле обезвредили взрывное устройство на БПЛА

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Лейпциг/Галле было обнаружено взрывное устройство на беспилотнике.
  • Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, и его взорвали контролируемым образом.
  • Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Немецкие специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на беспилотнике в аэропорту Лейпциг/Галле, сообщает местная газета Leipziger Volkszeitung.
Правоохранители ФРГ сообщали, что в ночь на среду сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Полиция при помощи робота-сапера удалила взрыватель. Полеты временно приостановили.
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"Устройство, изъятое с беспилотника, было взорвано контролируемым образом", - говорится в публикации.
Уточняется, что обезвреживание прошло рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Последняя до сих пор остается закрытой для использования самолетами.
Издание также сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что беспилотник был снаряжен примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластида Semtex.
Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом ведомства по уголовным делам земли Саксония.
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