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ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:25 05.08.2026
ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах

ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
  • Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Центральной избирательной комиссии России проходит жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму.
Представитель ЛДПР достал из лототрона шар с номером три.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на 38-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии России в Московской области. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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23 июня, 15:02
 
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