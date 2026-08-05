Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
- Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
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Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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23 июня, 15:02