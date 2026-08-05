ЛДПР получила третье место в избирательном бюллетене на выборах

Представитель ЛДПР достал из лототрона шар с номером три.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.