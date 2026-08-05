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В Лондоне четыре человека попали в больницу после нападения с ножом - РИА Новости, 05.08.2026
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16:19 05.08.2026 (обновлено: 16:29 05.08.2026)
В Лондоне четыре человека попали в больницу после нападения с ножом

LBC: в Лондоне четыре человека госпитализированы после нападения с ножом

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне
Полицейские возле больницы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре человека были госпитализированы после нападения с ножом.
  • Нападение произошло рядом с площадью Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после нападения с ножом неподалеку от площади Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает радиостанция LBC.
"Четыре человека были госпитализированы в травматологический центр после нападения с ножом рядом с Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона", - говорится в сообщении радиостанции.
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