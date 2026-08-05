В Лондоне четыре человека попали в больницу после нападения с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре человека были госпитализированы после нападения с ножом.
- Нападение произошло рядом с площадью Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Четыре человека были госпитализированы после нападения с ножом неподалеку от площади Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает радиостанция LBC.
"Четыре человека были госпитализированы в травматологический центр после нападения с ножом рядом с Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона", - говорится в сообщении радиостанции.