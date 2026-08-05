У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 5 августа в 13:46 у побережья северных Курил.
- Эпицентр землетрясения находился в 79 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска, очаг — на глубине 45 километров под морским дном.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 13.46 (5.46 мск - ред.) 5 августа. Его эпицентр располагался в 79 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 45 километров под морским дном", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
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