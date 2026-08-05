У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.