Россияне завоевали шесть золотых медалей на открытом Кубке Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый соревновательный день на открытом Кубке Белоруссии по легкой атлетике в Минске.
- Среди победителей — Данил Лысенко, Валерий Пронкин, Софья Палкина, Кристина Вершинина, Владимир Лысенко и Ксения Сомова.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый соревновательный день на открытом Кубке Белоруссии по легкой атлетике в Минске.
Победителями стали Данил Лысенко (прыжки в высоту), Валерий Пронкин (метание молота), Софья Палкина (метание молота) Кристина Вершинина (бег на 400 метров с барьерами), Владимир Лысенко (бег на 400 метров с барьерами) и Ксения Сомова (бег на 100 метров).
Серебряные медали завоевали Эмилия Тангара (бег на 400 метров с барьерами) и Ярослав Ткалич (бег на 100 метров).
Бронзовые медали завоевали Евгений Коротовский (метание молота), Анастасия Григорьева (метание молота) и Дарья Шинкевич (толкание ядра).
Соревнования, в которых помимо россиян и белорусов принимает участие сборная Ирана, завершится 6 августа.