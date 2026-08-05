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Россияне завоевали шесть золотых медалей на открытом Кубке Белоруссии - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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18:35 05.08.2026
Россияне завоевали шесть золотых медалей на открытом Кубке Белоруссии

Россияне завоевали 6 золотых медалей на открытом Кубке Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый соревновательный день на открытом Кубке Белоруссии по легкой атлетике в Минске.
  • Среди победителей — Данил Лысенко, Валерий Пронкин, Софья Палкина, Кристина Вершинина, Владимир Лысенко и Ксения Сомова.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России завоевала шесть золотых медалей в первый соревновательный день на открытом Кубке Белоруссии по легкой атлетике в Минске.
Победителями стали Данил Лысенко (прыжки в высоту), Валерий Пронкин (метание молота), Софья Палкина (метание молота) Кристина Вершинина (бег на 400 метров с барьерами), Владимир Лысенко (бег на 400 метров с барьерами) и Ксения Сомова (бег на 100 метров).
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Серебряные медали завоевали Эмилия Тангара (бег на 400 метров с барьерами) и Ярослав Ткалич (бег на 100 метров).
Бронзовые медали завоевали Евгений Коротовский (метание молота), Анастасия Григорьева (метание молота) и Дарья Шинкевич (толкание ядра).
Соревнования, в которых помимо россиян и белорусов принимает участие сборная Ирана, завершится 6 августа.
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