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Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения - РИА Новости, 05.08.2026
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11:14 05.08.2026
Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения

Возобновлению авиасообщения России с Кубой мешает нехватка топлива

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами.
  • Нехватка авиатоплива на Кубе является основным препятствием для перезапуска рейсов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый заместитель министра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
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"(Работа над перезапуском рейсов - ред.) продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу. Так как не получается обеспечить самолеты топливом на Кубе или в какой-либо соседней стране, еще не удалось перезапустить перелеты", - сказал он на полях прошедшего Международного транспортного саммита.
По оценке заместителя министра, именно эта нехватка топлива выступает основным препятствием для возобновления рейсов между Россией и Кубой.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале.
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