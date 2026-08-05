Жители Кубы рассказали, как выживают после новых отключений энергосистемы

Краткий пересказ от РИА ИИ Отключения национальной энергосистемы Кубы оставили граждан без электричества и воды более чем на двое суток.

Перебои с электроснабжением привели к росту цен на продукты и затруднениям в их хранении.

Из-за отсутствия связи люди испытывают трудности в общении с родственниками.

ГАВАНА, 5 авг - РИА Новости. Отключения национальной энергосистемы Кубы усиливают усталость и отчаяние граждан, которые в ряде районов оставались без электричества и воды более двух суток, рассказали РИА Новости местные жители.

"Это отчаянная ситуация... Если найдешь растительное масло, оно стоит больше 4 тысяч песо. Упаковка из 30 яиц - свыше 3 тысяч песо. Денег не хватает... Приходится покупать по два-три яйца в день или один пакет фарша - не только потому, что все очень дорого, но и потому, что мне негде хранить продукты", - сказала агентству жительница Гаваны Янаиса Рейес, воспитывающая двоих детей.

Как передает корреспондент РИА Новости, в ряде населенных пунктов центральной и западной Кубы электричество и водоснабжение отсутствовали с выходных. Перебои также затронули мобильную связь и интернет, затрудняя общение между родственниками.

По словам Рейес, после воскресного отключения в ее доме не было света более 48 часов. В первые дни августа национальная энергосистема уже дважды полностью выходила из строя при том, что с июня подача электроэнергии ограничивается двумя-тремя часами в сутки. Из-за отсутствия связи собеседница агентства долгое время не могла связаться со своей матерью.

Пенсионерка Мария Тереса Рамирес из провинции Санкти-Спиритус сообщила РИА Новости, что с воскресенья у нее дома не было ни электричества, ни воды. По ее словам, холодильник пуст, а выживают они с мужем во многом благодаря помощи детей, живущих в США, которые присылают продукты, деньги, портативную электростанцию и аккумуляторные вентиляторы.

"Без этой помощи не знаю, как бы мы справились. Моей пенсии и пенсии мужа ни на что не хватает. Вчера пришлось идти к племяннику сварить немного риса в электрической кастрюле - у них есть солнечные панели. А сама я готовлю на дровах, угле или на чем придется, потому что в этом году нам так и не распределили сжиженный газ", - рассказала Рамирес.

В конце июля президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в парламенте, что энергетическая блокада США стала "невыносимым коллективным наказанием" для кубинского народа. По его словам, после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих топливо Кубе, остров на протяжении семи месяцев практически не получает нефть, за исключением одной партии из России.