Краткий пересказ от РИА ИИ Вторая ступень ракеты Falcon-9 должна была упасть на поверхность Луны.

Из-за недостатка топлива ступень ракеты Falcon-9 не смогла вернуться и сгореть в атмосфере Земли, поэтому направилась в сторону Луны.

По словам историка космонавтики Александра Железнякова, ступени ракеты-носителя Saturn V, которые использовались при реализации программы Apollo, почти все упали на Луну.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вторая ступень ракеты Falcon-9, которая в среду упадет на поверхность Луны, стала далеко не первым таким объектом, врезавшимся в естественный спутник Земли, сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

Ракета Falcon-9 американской компании SpaceX стартовала 15 декабря 2025 года с лунным модулем Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцией Resilience японской компании ispace. Впоследствии вторая ступень ракеты вывела аппараты на траекторию полета к Луне. Из-за недостатка топлива ступень не смогла вернуться и сгореть в атмосфере Земли, и также направилась в сторону Луны. Как сообщают британские СМИ, в среду ступень, скорее всего, уже упала на Луну.

"Конечно, это далеко не первый случай. Когда реализовывалась американская программа Apollo в конце 60-х – начале 70-х годов, на траекторию полета к Луне корабли выводились с помощью ступени ракеты-носителя Saturn V. Эти ступени почти все упали на Луну", - сказал Железняков.

Причем, в некоторых случаях, эти падения были осуществлены намеренно. По словам историка космонавтики, американские астронавты во время своих высадок на лунную поверхность устанавливали сейсмографы. При попадании ступеней ракет на Луну, они регистрировали сейсмические колебания, а полученная информация позволяла потом изучить свойства внутренней структуры Луны.