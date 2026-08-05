Корнеева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корнеева обыграла американку Наварро во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Корнеевой, матч длился 1 час 16 минут.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла американку Эмму Наварро во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, которая занимает 89-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации. Наварро является 28-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
В третьем круге Корнеева встретится с американкой Ивой Йович (16).