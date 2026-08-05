Концерт в Белгороде не прервался после отключения электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде во время праздничного концерта в честь Дня освобождения города произошло аварийное отключение электричества.
- Зрители хором запели песни военных лет и зажгли фонарики на телефонах.
- Резервная генерация была подключена за несколько минут, и концерт продолжился.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Праздничный концерт в честь Дня освобождения Белгорода не прервался даже после аварийного отключения электричества, зрители хором запели песни военных лет и зажгли фонарики телефонов, рассказал мэр города Валентин Демидов.
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"Сегодня на торжественном концерте в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков случилась ситуация, которую не придумать ни одному режиссеру. В самый торжественный момент, когда в городе аварийно отключилась электроэнергия и погас свет на сцене… присутствующие стали хором петь песни военных лет и светить фонариками телефонов", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, отключение произошло непосредственно перед частью программы, посвященной энергетикам, которые восстанавливают инфраструктуру после ударов ВСУ. Градоначальник отметил, что резервная генерация была подключена за несколько минут, и концерт продолжился.
"Это было искренне и по-настоящему. Это было наше общее "спасибо" тем, кто был до нас, и обещание тем, кто будет после - мы умеем держать строй даже когда вокруг темно", - подчеркнул Демидов.
Пятого августа отмечается День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году в Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют в честь освобождения Белгорода и Орла.