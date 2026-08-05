Концерт в Белгороде не прервался после отключения электричества

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"Сегодня на торжественном концерте в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков случилась ситуация, которую не придумать ни одному режиссеру. В самый торжественный момент, когда в городе аварийно отключилась электроэнергия и погас свет на сцене… присутствующие стали хором петь песни военных лет и светить фонариками телефонов", - написал Демидов в своем Telegram-канале.