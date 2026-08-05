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Биолог объяснил, переносят ли большие комары малярию - РИА Новости, 05.08.2026
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07:22 05.08.2026 (обновлено: 07:24 05.08.2026)
Биолог объяснил, переносят ли большие комары малярию

Биолог Марьинский: большие комары в России не переносят малярию

© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkonКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / nechaevkon
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большие комары, которые появляются в России во второй половине лета, — это комары-долгоножки, а не малярийные комары.
  • Комары-долгоножки безобидны для человека и не могут его укусить.
  • Биолог советует не пугаться комара-долгоножки, если он оказался в квартире, а помочь ему вылететь на улицу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большие комары, которые появляются в России во второй половине лета, в действительности не переносят малярию и не представляют угрозы для человека, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Во второй половине лета к нам на окна регулярно прилетают очень большие комары. Люди часто их пугаются, сразу начинают в панике кричать, что это малярийный комар. Но первое и самое важное уточнение - это никакие не малярийные комары, а комары-долгоножки, составляющие отдельное семейство", - сказал Марьинский.
Биолог добавил, что комары-долгоножки безобидны для человека. Несмотря на крупный размер и внешнее сходство с малярийными комарами, взрослые особи либо пьют цветочный нектар, либо используют вещества, накопленные личинкой при развитии. Их ротовой аппарат не позволяет им ни укусить человека, ни причинить ему иные повреждения.
"Поэтому, если вдруг вы увидели, что у вас в квартире или в доме о стекло бьется очень большой комар, не стоит его пугаться - можно помочь ему вылететь на улицу", - посоветовал специалист.
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