Краткий пересказ от РИА ИИ Большие комары, которые появляются в России во второй половине лета, — это комары-долгоножки, а не малярийные комары.

Комары-долгоножки безобидны для человека и не могут его укусить.

Биолог советует не пугаться комара-долгоножки, если он оказался в квартире, а помочь ему вылететь на улицу.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Большие комары, которые появляются в России во второй половине лета, в действительности не переносят малярию и не представляют угрозы для человека, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Во второй половине лета к нам на окна регулярно прилетают очень большие комары. Люди часто их пугаются, сразу начинают в панике кричать, что это малярийный комар. Но первое и самое важное уточнение - это никакие не малярийные комары, а комары-долгоножки, составляющие отдельное семейство", - сказал Марьинский

Биолог добавил, что комары-долгоножки безобидны для человека. Несмотря на крупный размер и внешнее сходство с малярийными комарами, взрослые особи либо пьют цветочный нектар, либо используют вещества, накопленные личинкой при развитии. Их ротовой аппарат не позволяет им ни укусить человека, ни причинить ему иные повреждения.