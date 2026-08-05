СМИ: цена продаваемых коллекторам банковских долгов стала рекордной

Купюры номиналом в пять тысяч рублей в Центральном банке РФ в Москве. Архивное фото

Купюры номиналом в пять тысяч рублей в Центральном банке РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля.

Коллекторы в январе — июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года.

Первое полугодие стало рекордным по объему предложения и объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля.

В тот же период прошлого года показатель составлял 5,52%, уточнил он.

"Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке", – отметил Михмель.

Оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%, уточнил газете представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Коллекторы в январе-июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос до 185,9 миллиарда рублей (+17% год к году).