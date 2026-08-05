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СМИ: цена продаваемых коллекторам банковских долгов стала рекордной - РИА Новости, 05.08.2026
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10:39 05.08.2026
СМИ: цена продаваемых коллекторам банковских долгов стала рекордной

Ведомости: объем продаваемых долгов за январь-июнь вырос до 185,9 млрд руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом в пять тысяч рублей в Центральном банке РФ в Москве
Купюры номиналом в пять тысяч рублей в Центральном банке РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюры номиналом в пять тысяч рублей в Центральном банке РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля.
  • Коллекторы в январе — июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года.
  • Первое полугодие стало рекордным по объему предложения и объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии нынешнего года стала рекордной – 7,8% от суммы основного долга, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора "Первого коллекторского бюро" ПКБ Павла Михмеля.
В тот же период прошлого года показатель составлял 5,52%, уточнил он.
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"Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке", – отметил Михмель.
Оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5-6%, уточнил газете представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Коллекторы в январе-июне купили у банков долгов на 151,8 миллиарда рублей, что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос до 185,9 миллиарда рублей (+17% год к году).
Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему совершенных сделок за всю историю наблюдения за рынком, указали в НАПКА. Однако из-за роста цены снизилась доля закрытых сделок от общего объема выставленных долгов: за январь-июнь она составила 82% против 85% за тот же период прошлого года.
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