Число МСП в сфере кофе и чая выросло на 27,8% в Самарской области

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет – на 43,8%, сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент в этом секторе развивается 23 региональных производителя.

"Предприниматели Самарской области чутко реагируют на запросы рынка и формируют новые тренды. Мы видим, что пищевые производства сегодня активно развиваются, наращивают объемы и выходят на новые рынки. Продолжим оказывать им всестороннюю поддержку", – подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки.