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Число МСП в сфере кофе и чая выросло на 27,8% в Самарской области - РИА Новости, 05.08.2026
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15:51 05.08.2026
Число МСП в сфере кофе и чая выросло на 27,8% в Самарской области

Количество МСП в сфере кофе и чая увеличилось на 27,8% в Самарской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет – на 43,8%, сообщает пресс-служба правительства региона.
На данный момент в этом секторе развивается 23 региональных производителя.
"Предприниматели Самарской области чутко реагируют на запросы рынка и формируют новые тренды. Мы видим, что пищевые производства сегодня активно развиваются, наращивают объемы и выходят на новые рынки. Продолжим оказывать им всестороннюю поддержку", – подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки.
Создание условий для ведения бизнеса и развития предпринимательской инициативы реализуется в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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