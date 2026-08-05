Краткий пересказ от РИА ИИ КНДР готовит дополнительные меры в ответ на усиление военного потенциала Японии, предупредила Ким Е Чжон.

Она призвала мировое сообщество повысить бдительность и не дать Японии превратиться в военную державу.

По мнению сестры Ким Чен Ына, действия Токио представляют угрозу для соседних государств.

СЕУЛ, 5 авг — РИА Новости. КНДР готовит дополнительные меры в ответ на усиление военного потенциала Японии, предупредила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Е Чжон.

« "Надо сделать так, чтобы Япония раскаялась в своих поступках. Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР", — цитирует ее агентство ЦТАК

Политик призвала мировое сообщество повысить бдительность, осудить действия соседней страны и не дать ей превратиться в военную державу под покровительством США

Ким Е Чжон отметила, что Япония провела в Тихом океане испытательный пуск крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, Токио размещает противокорабельные управляемые ракеты увеличенной дальности, разрабатывает беспилотные подлодки и закупает крылатые ракеты для истребителей F-35A, добавила она.

По мнению заведующей отделом ЦК, это говорит о том, что у Сил самообороны Японии появляются возможности для превентивного удара, и это представляет угрозу для соседних государств, включая КНДР.

« "По поручению заявляю, что вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с сегодняшним изменением Японии", — заключила Ким Е Чжон.