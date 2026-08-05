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Сестра Ким Чен Ына сделала жесткое предупреждение Японии - РИА Новости, 05.08.2026
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07:26 05.08.2026 (обновлено: 10:13 05.08.2026)
Сестра Ким Чен Ына сделала жесткое предупреждение Японии

Ким Е Чжон: Пхеньян не допустит угрожающей КНДР военной эволюции Японии

© AP Photo / Jorge SilvaКим Е Чжон
Ким Е Чжон - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Е Чжон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР готовит дополнительные меры в ответ на усиление военного потенциала Японии, предупредила Ким Е Чжон.
  • Она призвала мировое сообщество повысить бдительность и не дать Японии превратиться в военную державу.
  • По мнению сестры Ким Чен Ына, действия Токио представляют угрозу для соседних государств.
СЕУЛ, 5 авг — РИА Новости. КНДР готовит дополнительные меры в ответ на усиление военного потенциала Японии, предупредила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Е Чжон.
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"Надо сделать так, чтобы Япония раскаялась в своих поступках. Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР", — цитирует ее агентство ЦТАК.
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Политик призвала мировое сообщество повысить бдительность, осудить действия соседней страны и не дать ей превратиться в военную державу под покровительством США.
Ким Е Чжон отметила, что Япония провела в Тихом океане испытательный пуск крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, Токио размещает противокорабельные управляемые ракеты увеличенной дальности, разрабатывает беспилотные подлодки и закупает крылатые ракеты для истребителей F-35A, добавила она.
По мнению заведующей отделом ЦК, это говорит о том, что у Сил самообороны Японии появляются возможности для превентивного удара, и это представляет угрозу для соседних государств, включая КНДР.
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"По поручению заявляю, что вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с сегодняшним изменением Японии", — заключила Ким Е Чжон.

В Москве не раз отмечали, что Япония встала на курс ускоренной ремилитаризации: стремительно наращивает военные расходы, массово закупает американские вооружения, разворачивает дальнобойные комплексы, а некоторые чиновники высказывались о необходимости обладать ядерным оружием. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, эта позиция Токио подрывает усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в Азии.
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