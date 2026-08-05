Краткий пересказ от РИА ИИ Ким Е Чжон заявила, что США с помощью союзников превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в самую «горячую точку» в мире.

Она возложила на Вашингтон ответственность за развитие ударного потенциала Японии, включая передачу ей дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Ким Е Чжон назвала военную экспансию Японии опасным развитием ситуации, угрожающим глобальному миру и стабильности.

СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что США с помощью союзников превращают Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в самую "горячую точку" в мире, ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США угрожают стратегическому пространству России и нарушают мир и безопасность в Среднем Востоке с помощью НАТО в Европе, а также серьезно нарушают интересы безопасности антиимпериалистических и самостоятельных стран в АТР, используя в качестве ударного отряда своих приспешников, включая Японию и Республику Корея", - говорится в заявлении.

Ким Е Чжон возложила на Вашингтон ответственность за развитие ударного потенциала Токио. Она отметила, что именно США передали Японии дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, переоборудовали корабль для их размещения и создали условия для испытательного запуска.

По ее словам, Япония расширяет возможности для нанесения превентивных ударов, размещая дальнобойные средства на суше, на море, под водой и в воздухе. Она назвала военное усиление Токио опасным развитием ситуации, которое выходит за рамки безопасности отдельных стран.