Рейтинг@Mail.ru
Сестра Ким Чен Ына высказалась о действиях США в АТР - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 05.08.2026 (обновлено: 07:22 05.08.2026)
Сестра Ким Чен Ына высказалась о действиях США в АТР

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что США превращают АТР в "горячую точку"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Е Чжон заявила, что США с помощью союзников превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в самую «горячую точку» в мире.
  • Она возложила на Вашингтон ответственность за развитие ударного потенциала Японии, включая передачу ей дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
  • Ким Е Чжон назвала военную экспансию Японии опасным развитием ситуации, угрожающим глобальному миру и стабильности.
СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что США с помощью союзников превращают Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в самую "горячую точку" в мире, ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"США угрожают стратегическому пространству России и нарушают мир и безопасность в Среднем Востоке с помощью НАТО в Европе, а также серьезно нарушают интересы безопасности антиимпериалистических и самостоятельных стран в АТР, используя в качестве ударного отряда своих приспешников, включая Японию и Республику Корея", - говорится в заявлении.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией
Вчера, 03:22
Ким Е Чжон возложила на Вашингтон ответственность за развитие ударного потенциала Токио. Она отметила, что именно США передали Японии дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, переоборудовали корабль для их размещения и создали условия для испытательного запуска.
По ее словам, Япония расширяет возможности для нанесения превентивных ударов, размещая дальнобойные средства на суше, на море, под водой и в воздухе. Она назвала военное усиление Токио опасным развитием ситуации, которое выходит за рамки безопасности отдельных стран.
"В АТР, который превращается в самую горячую точку в мире из-за шовинистической и агрессивной внешней политики США, нацеленной на сохранение господства, военная экспансия Японии является опасным развитием ситуации, серьезно угрожающим глобальному миру и стабильности", - заявила Ким Е Чжон.
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
США, Япония и Южная Корея перешли критическую черту в АТР, заявили в КНДР
4 августа, 05:37
 
В миреЯпонияСШААТРКим Е ЧжонКим Чен ЫнНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала