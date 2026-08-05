Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предупредил россиян о новом пике активности клещей - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 05.08.2026
Роспотребнадзор предупредил россиян о новом пике активности клещей

Роспотребнадзор: новый пик высокой активности клещей начнется в конце августа

CC BY 2.0 / Lennart Tange / Черноногий клещ Ixodes scapularis
Черноногий клещ Ixodes scapularis - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / Lennart Tange /
Черноногий клещ Ixodes scapularis. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый пик активности клещей ожидается в конце августа — начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
  • Роспотребнадзор призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый пик активности клещей наступит уже в конце августа с переходом на начало сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа – начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики", - говорится в сообщении.
Клещ в вирусологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами
Вчера, 03:09
Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент.
"В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение", - заключили в ведомстве.
Исследование клещей - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Эпидемиолог оценил риск заражения от укуса клеща
1 июля, 04:29
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКлещ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала