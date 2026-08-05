Роспотребнадзор предупредил россиян о новом пике активности клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый пик активности клещей ожидается в конце августа — начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
- Роспотребнадзор призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый пик активности клещей наступит уже в конце августа с переходом на начало сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа – начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент.
"В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение", - заключили в ведомстве.
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