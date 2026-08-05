Роспотребнадзор предупредил россиян о новом пике активности клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый пик активности клещей ожидается в конце августа — начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый пик активности клещей наступит уже в конце августа с переходом на начало сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа – начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент.